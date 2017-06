USA rozšírili sankčný zoznam ohľadne KĽDR

Severokórejský vodca Kim Čong-un. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 2. júna (TASR) - Spojené štáty rozšírili svoj zoznam zahraničných subjektov a jednotlivcov, voči ktorým uplatňujú sankcie pre podozrenie z podporovania jadrových a raketových programov Severnej Kórey. Oznámilo to vo štvrtok ministerstvo financií vo Washingtone.Čierna listina bola doplnená o deväť subjektov vrátane dvoch ruských spoločností a troch jednotlivcov. Okrem uvedených programov Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) majú sankcie postihovať príjmy tamojšieho režimu z práce, uhlia a iných nerastov, ako i jeho schopnosť vykonávať finančné prevody.Spojené štáty sa budúpovedal riaditeľ sekcie pre kontrolu zahraničných aktív na ministerstve financií USA John Smith. Dodal, že Washington tak bude pokračovať voAmerický rezort financií podľa Smitha v spolupráci so spojencami ". Partnerov USA vyzýva, aby "podnikli paralelné kroky" a odrezali Pchjongjang od finančných zdrojov.Zaradenie na uvedený zoznam znamená zmrazenie majetku v USA a zákaz obchodovať s tamojšími obyvateľmi. Najnovšiemu rozšíreniu predchádzalo v pondelok vypálenie balistickej rakety z územia KĽDR do Japonského mora - ďalší z početných raketových testov Pchjongjangu za ostatné mesiace.