USA sa dohodli so ZTE na zrušení sankcií

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Peking 26. mája (TASR) - Čínsky výrobca telekomunikačného zariadenia ZTE bude môcť obnoviť svoje obchody v USA. Musí však splniť podmienky stanovené Washingtonom a zaplatiť viac než 1 miliardu USD. V piatok (25. 5.) večer to na Twitteri uviedol americký prezident Donald Trump.ZTE má zaplatiť pokutu 1,3 miliardy USD (1,11 miliardy eur). Okrem toho musí dať Washingtonu rozsiahle bezpečnostné garancie, vymeniť vedenie a nakupovať súčiastky v USA.ZTE tvrdo zasiahol aprílový 7-ročný zákaz zo strany USA týkajúci sa dodávok súčiastok a technológií spoločnosti. Spoločnosť bola nútená zastaviť svoje hlavné podnikateľské aktivity. Dôvodom zákazu bolo porušenie exportných reštrikcií Spojených štátov, keď firma nelegálne dodávala tovary do Iránu a Severnej Kórey.ZTE je spoločne s firmami, ako sú Huawei, Ericsson a Nokia, jedným z najväčších výrobcov telekomunikačného vybavenia na svete. Spoločnosť je závislá od firiem v USA, ako sú Qualcomm a Intel, od ktorých dostáva až tretinu súčiastok. Podľa analytikov by pre ZTE bolo ťažké zostať konkurencieschopnou aj v prípade, ak by firma dokázala nájsť dodávateľov mimo USA.(1 EUR = 1,1675 USD)