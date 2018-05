USA sa obávajú, že testovacie stredisko v KĽDR bude možné použiť znova

Na snímke ľudia sledujú na televíznej obrazovke satelitnú snímku jadrového testovacieho komplexu Pchunggje na železničnej stanici v Soule vo štvrtok 24. mája 2018. Severná Kórea zničila vo štvrtok pred zahraničnými novinármi svoj jadrový testovací komplex. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. mája (TASR) - Nemenovaný vládny zdroj v USA vyslovil predpoklad, že KĽDR vo štvrtok zničila tunely jadrového testovacieho strediska Pchunggje tak, aby ich bolo možné znova použiť.Zdroj poukázal aj na to, že ich likvidácia sa uskutočnila bez prítomnosti expertov a len za účasti skupiny zahraničných novinárov. Informoval o tom denník Daily Mail.K demolácii jadrového testovacieho strediska Pchunggje došlo vo štvrtok hlboko v horách v riedko obývanej oblasti na severovýchode Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR). Pchjongjang nepozval na túto udalosť medzinárodných inšpektorov.Severná Kórea nedávno informovala, že v čase od 23. do 25. mája vyhodí do vzduchu štyri podzemné tunely, uzavrie všetky vchody a odstráni ďalšie zariadenia v komplexe Pchunggje.Čínski vedci už skôr dospeli k záveru, že komplex Pchunggje sa čiastočne zrútil a je nepoužiteľný. Po poslednej vykonanej jadrovej skúške zasiahla vlani v septembri túto lokalitu séria dotrasov, ktorá podľa presvedčenia seizmológov spôsobila zrútenie časti hory Mantapsan, pod ktorou sa komplex nachádza.Citovaný zdroj Bieleho domu uviedol, že Severná Kórea oznámila likvidáciu testovacieho o strediska aSúčasne však upozornil, žeDodal, že KĽDR prisľúbila ministrovi zahraničných vecí Mikovi Pompeovi i vláde Južnej Kórey, že zahraniční experti a vysokopostavení úradníci budú pozvaní, aby situáciu preskúmali a potvrdili likvidáciu testovacieho zariadenia.zdôraznil zdroj v Bielom dome.Podľa jeho slov boli na miesto pozvaní len novinári. Spojené štáty tak nemajú priamy dôkaz o tom, čo sa v danej lokalite stalo. Pripustil preto, že tunely testovacieho centra boli možno zlikvidované tak, že v budúcnosti ich bude možné použiť znova.