USA si pripomínajú teroristické útoky z 11. septembra 2001

Dvojičky vytvorené zo svetla svietia 10. septembra 2017 v New Yorku počas šestnásteho výročia útokov na Dvojičky Svetového obchodného centra. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 11. septembra (TASR) - Spojené štáty, ktoré v súčasnosti zápasia s následkami dvoch mohutných hurikánov, si dnes pripomínajú 16. výročie jedného z najdesivejších dní vo svojej histórii.Očakáva sa, že k newyorskému Svetovému obchodnému centru (WTC) si prídu tisíce ľudí pripomenúť teroristické útoky z 11. septembra 2001. Budú medzi nimi príbuzní obetí, záchranári a aj tí, čo najkrvavejšie teroristické útoky na americkej pôde prežili.Spomienkové obrady sa budú konať i vo washingtonskom Pentagóne a pri Národnom pamätníku letu 93 neďaleko pensylvánskeho Shanksvillu.Republikánsky prezident Donald Trump, rodený Newyorčan, si toto výročie pripomenie po prvý raz ako hlava štátu. Podľa Bieleho domu bude držať minútu ticha a taktiež sa zúčastní na spomienkovom podujatí v Pentagóne.Približne 3000 ľudí zahynulo po tom, ako unesené lietadlá 11. septembra 2001 narazili do WTC, Pentagónu a do poľa neďaleko Shanksvillu, pripomína agentúra AP.