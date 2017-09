USA šokovali členov WTO novou interpretáciou pravidiel arbitráže

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 29. septembra (TASR) - Spojené štáty dnes šokovali na zasadnutí Svetovej obchodnej organizácie (WTO) interpretáciou pravidiel arbitráže, ktorá podľa niektorých predstavuje snahu o podporu plánov amerického prezidenta Donalda Trumpa na reformu WTO.Jeden zo zúčastnených diplomatov to považuje za otvorenie cesty, ktorá členským štátom v určitých prípadoch umožní zablokovať odvolanie, a tým podkope celý vysokooceňovaný systém arbitráže.zareagoval tento nemenovaný účastník stretnutia.Na základe súčasných pravidiel má WTO sedem odvolacích sudcov, z ktorých v prípade odvolania hlasujú o danom prípade traja. Problém spočíva v tom, že dvaja zo sudcov v posledných mesiacoch odstúpili a funkčné obdobie ďalšieho sa končí v decembri. To znamená, že zostanú len štyria.USA tvrdia, že dvaja zo sudcov, ktorí rozhodovali v súčasnom spore Indonézie a EÚ, odišli pred zverejnením rozhodnutia. Ich rozhodnutie teda môže byť oficiálne iba za predpokladu, že účastníci stretnutia ho jednohlasne prijmú. Hoci USA nepochybujú, že ide o výnimočnú situáciu, podľa nich by mal "pozitívny konsenzus" zástupcov členských štátov potvrdiť rozhodnutie príliš malého počtu sudcov.hovorí nemenovaný diplomat.Čínsky veľvyslanec na pôde WTO Čang Ťiang-čen vyjadril obavy, že obchodný protekcionizmus ohrozuje systém arbitráže a ďalšie základné funkcie WTO.USA niekoľko mesiacov blokujú prijatie nových odvolacích sudcov a zvyšujú riziko, že organizácii doslova dôjdu sudcovia. Spojené štáty tak zvyšujú tlak na ostatných členov, aby akceptovali ich reformné plány.