USA sprísňujú kontroly pri blízkovýchodných letoch, obávajú sa útokov

Washington 23. januára (TASR) - Americké orgány vydali v pondelok mimoriadne nariadenie, ktoré požaduje dodatočné kontroly nákladu pri letoch do Spojených štátov z piatich blízkovýchodných krajín. Dôvodom sú" zo strany teroristov, informovala agentúra AP.Nariadenie amerického Úradu pre bezpečnosť dopravy (TSA) sa podľa zverejneného vyhlásenia vzťahuje na lety z Egypta, Jordánska, Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov. Tieto krajiny boli vybraté vzhľadom naVäčšinu požiadaviek vyplývajúcich z nového nariadenia plnili podľa TSA aerolínie v niektorých krajinách už predtým dobrovoľne, úrad však neuviedol, o ktoré štáty ide. Dotknutými leteckými spoločnosťami sú konkrétne EgyptAir, Royal Jordanian, Saudia, Qatar Airways, Emirates a Etihad. Ako však poznamenala AP, EgyptAir už prestali prijímať nákladné zásielky do Spojených štátov, a to na žiadosť amerických orgánov.Na základe terajších požiadaviek majú aerolínie poskytnúť čo najskôr určité informácie o zásielkach, aby mohli byť porovnané s údajmi, ktoré majú Američania o teroristických hrozbách.Krajiny Blízkeho východu a Perzského zálivu zasiahli už dávnejšie cestovné zákazy vydané americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ako aj zákaz nosiť si na paluby lietadiel laptopy, ktorý však Spojené štáty medzičasom odvolali. TSA pripomenul v súvislosti s novým nariadením prípad z minulého leta, keď chceli teroristi prepašovať bombu do lietadla spoločnosti Etihad smerujúceho z Austrálie do Spojených arabských emirátov.