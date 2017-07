USA sú pripravené zasiahnuť voči KĽDR aj vojensky

Nikki Haleyová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 6. júla (TASR) - Spojené štáty sú ochotné využiť na obranu proti Severnej Kórey všetky svoje schopnosti, a to vrátane obchodných či vojenských prostriedkov. Na stredajšom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN, ktoré sa konalo po najnovšej raketovej skúške KĽDR, to podľa agentúry DPA povedala veľvyslankyňa USA pri OSN Nikki Haleyová.Spresnila však, že k použitiu vojenskej sily by sa USA uchýlili neradi. Zároveň prisľúbila, že Washington už v nadchádzajúcich dňoch predloží BR OSN "primeraný" návrh nových sankcií voči KĽDR.priblížila Haleyová. Dodala, že až 90 percent z obchodu KĽDR tvorí obchod s čínskymi firmami. Ďalej uviedla, že doterajšie sankcie Spojených štátov voči Pchjongjangu zjavne nestačili na to, aby zastavili jasnú vojenskú eskaláciu zo strany KĽDR.povedala.Skúška podľa všetkého medzikontinentálnej balistickej rakety, ktorú v utorok vykonala KĽDR, podľa Haleyovej spôsobila, že možnosť diplomatického riešenia situácie je čoraz menšia.Za sprísnenie sankcií voči KĽDR sa na mimoriadnom zasadnutí BR OSN vyslovil aj francúzsky veľvyslanec pri OSN Francois Delattre. Zástupca ruského veľvyslanca pri OSN Vladimir Safronkov test rakety taktiež odsúdil, no zároveň sa jasne vyslovil proti možnosti použitia vojenskej sily - tá by podľa neho vôbec nemala prichádzať do úvahy.Za neprijateľné označil aktivity KĽDR aj čínsky veľvyslanec pri OSN Liou ťie-i. Zároveň však zopakoval výzvu, ktorú Peking spoločne s Moskvou adresoval Spojeným štátom, a síce - požiadal ich, aby prehodnotili rozmiestňovanie svojho protiraketového systému THAAD v Južnej Kórei. Spojené štáty a Južná Kórea by sa podľa neho mali zdržať aj spoločných vojenských cvičení v blízkosti hraníc s KĽDR.Čína aj Rusko sú stálymi členmi BR OSN a majú teda právo vetovať akúkoľvek rezolúciu, pripomenula spravodajská stanica BBC.