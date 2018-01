USA: Sýrska vláda údajne zaútočila chlórom na civilistov, vraj i Rusi

Rex Tillerson, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 24. januára (TASR) - Spojené štáty odsúdili v utorok najnovšie správy o chemickom útoku v Sýrii, ktorý mali vykonať sýrske vládne sily na predmestí Damasku ovládanom povstalcami. Podľa vyhlásenia americkej veľvyslankyne pri OSN Nikki Haleyovej, ktoré citovala agentúra AP, ide zo strany sýrskej vlády oV prípade, že sú správy o útoku chlórom na damaskom predmestí Ghúta pravdivé, mali byna Rusko ako spojenca sýrskeho vedenia a stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN, ktorý vlani vetoval predĺženie mandátu medzinárodnej skupiny expertov, poverenej určením zodpovednosti za útoky chemickými zbraňami v Sýrii, pokračovala Haleyová.Podľa veľvyslankyne Spojené štáty. Dodala, že Washington sa bude naďalej snažiť o vyvodenie zodpovednosti za chemické útoky, a to prostredníctvom Bezpečnostnej rady OSN, Organizácie pre zákaz chemických zbraní, vyšetrovacej komisie OSN pre Sýriu a ďalších orgánov.Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson vyhlásil v utorok počas návštevy Francúzska, že Rusko nesie spoluzodpovednosť za chemické útoky v Sýrii, pričom obvinil Moskvu zomedzinárodného dohovoru o chemických zbraniach. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia na to podľa AP reagoval slovami, že Washington unáhlene obviňuje Damask z použitia chemických zbraní bez akéhokoľvek preverenia aNebenzia označil za, že tvrdenia o chemickom útoku pri Damasku sa objavili v predvečer utorkového stretnutia v Paríži, kde Spojené štáty a ďalších 23 krajín odštartovali novú iniciatívu s cieľom identifikovať a potrestať pôvodcov takýchto incidentov. Ruský veľvyslanec tiež povedal, že necháva v OSN kolovať návrh rezolúcie o zriadení nového medzinárodného orgánu pre tento účel.Podľa Tillersona porušuje Rusko dohodu so Spojenými štátmi z roku 2013, ktorá sa týkala odstránenia chemických zbraní zo Sýrie, a pomáha sýrskej vláde porušovať medzinárodný dohovor o chemických zbraniach, ktorý zakazuje ich používanie.