Americký prezident Donald Trump (uprostred) a prvá dáma USA Melania Trumpová (tretia sprava).

Washington 21. augusta (TASR) - Tajná služba Spojených štátov (USSS) si už viac nemôže dovoliť platiť stovky agentov potrebných na ochranu prezidenta Donalda Trumpa, jeho početnej rodiny a viacerých súkromných sídiel, do ktorých chodieva. Informoval o tom dnes denník USA Today.napísali noviny.USA Today pripomenul, že šéf Bieleho domu cestoval takmer každý víkend od januárového nástupu do funkcie. Ochrana tajnej služby prináleží aj jeho deťom a ich rodinným príslušníkom, ktorí ako podnikatelia tiež často cestujú.povedal pre denník Alles.Riaditeľ upresnil, že v súčasnosti má ochranu tajnej služby 42 osôb, z toho 18 sú členovia Trumpovej rodiny. Počas vlády Baracka Obamu malo ochranu 31 ľudí.Alles už rokuje so zákonodarcami o zvýšení ročných limitov na výplaty a nadčasy zo súčasných 160.000 na 187.000 dolárov. Jeho cieľom je tiež zvýšiť počet agentov zo súčasných 6800 na 7600 do roku 2019 a ďalej na 9500 do roku 2025.