USA: Trump opäť obvinil Obamu, že vedel o ruských zásahoch do volieb,

Americký prezident Donald Trump (vľavo) a odchádzajúci americký prezident Barack Obama. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 27. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump obvinil v pondelok na Twitteri svojho predchodcu Baracka Obamu, že vedel o zasahovaní Ruska do amerických prezidentských volieb, ale nepodnikol v tejto záležitosti nijaké kroky, informovala agentúra AP.Obamapretože si myslel, že v prezidentských voľbách zvíťazí Hillary Clintonová." napísal na Twitteri americký prezident.Trump už viackrát vyhlásil, že Obama vedel o snahách Ruska zasiahnuť do prezidentských volieb v USA dávno pred ich konaním, ale nepodnikol v tejto veci nijaké kroky.Podľa Trumpa Ústredná spravodajská služba (CIA) poskytla Obamovi informácie o snahách Ruska zasiahnuť do volebného procesu v USA dávno pred novembrovými prezidentskými voľbami.Denník The Washington Post napísal, že Obama dostal prísne tajnú správu, v ktorej boli veľmi podrobne rozpísané inštrukcie od ruského prezidenta Vladimira Putina. Tie boli určené ruským agentom, ktorí mali konať tak, aby demokratka Hillary Clintonová voľby prehrala, alebo aby jej tábor utrpel veľké škody. Rátalo sa aj pomocou Trumpovi tak, aby bol zvolený za prezidenta USA.