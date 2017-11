USA: Trump žiada po útoku prísnejší imigračný zákon

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 1. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump odsúdil v stredu páchateľa utorkového útoku v New Yorku ako. Zopakoval tiež svoju požiadavku na prísnejšie imigračné opatrenia a zrušenie lotérie, v rámci ktorej USA vydávajú prisťahovalecké víza známe ako zelené karty.Trump na zasadnutí svojho kabinetu podľa agentúry AP poznamenal, že vodič, ktorý so svojím autom v utorok zabil v New Yorku osem ľudí, sa dostal do Spojených štátov práve prostredníctvom programu lotérie využívanej pre krajiny s nízkou mierou prisťahovalectva do USA.Šéf Bieleho domu preto vyzval Kongres, abyzačal pracovať na zrušení tohto programu.vyhlásil Trump.Americké úrady oznámili, že zadržaný útočník je prisťahovalcom z Uzbekistanu. Hovorca ministerstva vnútornej bezpečnosti USA v stredu potvrdil, že muž vstúpil do Spojených štátov legálne v roku 2010 na základe programu vízovej lotérie.Trump podporuje prijatie legislatívnej úpravy, ktorá by obmedzila legálne prisťahovalectvo a presunula USA k imigračnému systému založenému viac na kvalifikácii a prospechu pre krajinu než rodinných väzbách.Na stredajšej tlačovej konferencii sa Trump v reakcii na otázku novinára tiež súhlasne vyjadril o tom, že podozrivého z teroristického útoku v New Yorku by mali poslať do zadržiavacieho tábora na americkej vojenskej základni Guantánamo na Kube.povedal Trump. Na základe amerického právneho systému budú však útočníka súdiť v USA a nie v rámci systému vojenských komisií z Guantánama, konštatuje agentúra DPA.