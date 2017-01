USA ukončili imigračnú politiku vychádzajúcu v ústrety Kubáncom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 13. januára (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Baracka Obamu ukončila dlhoročnú politiku, na základe ktorej bol udeľovaný trvalý pobyt Kubáncom prichádzajúcim do Spojených štátov bez víz.Táto dve desiatky rokov platná politika umožňovala kubánskym migrantom, ktorí dosiahnu americkú pôdu, stať sa po roku legálnymi občanmi s trvalým pobytom. Havana v reakcii na toto opatrenie súhlasila, že začne prijímať svojich občanov, ktorí nie sú vpustení do USA alebo sú deportovaní z tejto krajiny, informovala v noci nadnes stanica BBC.Zmena nadobudla okamžitú platnosť. Opatrenie je výsledkom niekoľkomesačných rokovaní. Politikuzaviedol v roku 1995 bývalý americký prezident Bill Clinton ako revíziu ešte liberálnejšej imigračnej politiky, ktorá umožňovala Kubáncom chyteným na mori prísť do USA, požiadať o občianstvo a do roka sa stať legálnymi obyvateľmi.Iní imigranti, ktorí prichádzajú do Spojených štátov bez víz, môžu byť zadržaní a deportovaní. Kubánska vláda, ktorá tento krok Washingtonu privítala, dávala zmienenej politike za vinu odliv svojich mozgov a povzbudzovanie tisícok ďalších ľudí každoročne podstupujúcich riskantnú plavbu na vratkých člnoch k americkému pobrežiu.V samotných Spojených štátoch táto politika vyvolávala hnev medzi inými latinskoamerickými lobistickými skupinami, podľa ktorých sa tak nespravodlivo uprednostňovali Kubánci. Tí sú podľa nich ekonomickými migrantmi ako akýkoľvek iní žiadatelia o azyl z regiónu Latinskej Ameriky, a nie politickí utečenci.