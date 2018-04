USA upovedomili Rusko, že zatiaľ naň neuvalia nové sankcie

Nikki Haleyová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 18. apríla (TASR) - Spojené štáty zatiaľ na Rusko neuvalia nové sankcie. USA to Moskve oznámili prostredníctvom ruského veľvyslanectva vo Washingtone. S odvolaním sa na zdroj na ruskom rezorte diplomacie o tom v stredu informovala agentúra TASS.Zdroj spresnil, žeBiely dom v pondelok informoval, že rozhodnutie o uvalení nových sankcií proti Rusku padnea neviaže sa na pondelkový termín, ktorý v nedeľu naznačila veľvyslankyňa USA pri OSN Nikki Haleyová.Tlačová tajomníčka Bieleho domu Sarah Huckabeeová-Sandersová v pondelok podľa agentúry AP uviedla:Veľvyslankyňa Haleyová v nedeľu pre reláciu Face the Nation (Čelom k národu) v americkej televízii CBS povedala, že sankcie voči Moskve budú uplatnené za to, že umožňuje vláde sýrskeho prezidenta Bašára Asada naďalej používať chemické zbrane. Ambasádorka dodala, že americký minister financiíPoradca Bieleho domu pre ekonomické záležitosti Larry Kudlow novinárom denníka The New York Times túto situáciu vysvetlil tým, že Haleyová nebola včas informovaná o zmene postoja americkej administratívy k uvaleniu nových sankcií na Rusko.Spojené štáty spolu s Britániou a Francúzskom podnikli cez víkend sériu raketových útokov na Sýriu v reakcii na údajný chemický útok na mesto Dúmá pri metropole Damask, napísala agentúra AP. Sýrska vláda odmieta obvinenia, že použila chemické zbrane.