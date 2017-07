USA uvalili ďalšie sankcie na Irán v súvislosti s vypustením satelitu

Prezident USA Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 28. júla (TASR) - Spojené štáty uvalili nové sankcie na Irán v súvislosti so štvrtkovým odpálením rakety so satelitom. Ide o ďalšie zo série opatrení, ktoré má zabrániť Teheránu vo vývoji balistických striel, informovala dnes agentúra AP.Nové sankcie sú namierené voči šiestim dcérskym spoločnostiam iránskeho koncernu Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Tento koncern podľa amerického rezortu financií zohráva kľúčovú úlohu v balistickom programe Iránu.Minister financií USA Steven Mnuchin v súvislosti s uvalením nových sankcií vyhlásil, že Washington je hlboko znepokojený raketovými skúškami Iránu. Štvrtkový štart rakety nesúcej satelit pritom označil za "provokatívny". Podľa USA bol tento krok Teheránu v rozpore s platnými rezolúciami OSN.Irán už roky pracuje na programe vypúšťania satelitov do vesmíru. USA a ich spojenci sa však obávajú, že rovnakú technológiu by mohol využiť na vývoj rakiet dlhého doletu schopných niesť jadrové hlavice. Iránske ministerstvo obrany, pod ktoré tento program spadá, podozrenia z jeho zbrojných účelov odmieta.Tzv. jadrová dohoda Iránu so svetovými veľmocami z roku 2015 takéto testy nezakazuje. Podľa amerických predstaviteľov je však takéto počínanie v rozpore s duchom tejto dohody, v rámci ktorej islamská republika obmedzila svoj program obohacovania uránu výmenou za zrušenie ekonomických sankcií.