USA uvažujú o kandidatúre na ZOH 2026 alebo 2030

Colorado Springs 14. októbra (TASR) - Spojené štáty americké by chceli v blízkej budúcnosti organizovať zimné olympijské hry.Olympijský výbor USA (USOC) uvažuje o kandidatúre na ZOH v rokoch 2026 alebo 2030. Keďže Los Angeles nedávno pridelili OH 2028, podľa USOC by dávala väčší zmysel kandidatúra na usporiadanie zimnej olympiády v roku 2030.Ako informovala agentúra AP, USOC chce viac informácií o kandidačnom procese Medzinárodného olympijského výboru (MOV) v súvislosti s najbližšími ZOH. Meno organizátora ZOH 2026 by mali oznámiť v roku 2019, no MOV môže v rovnakom roku prideliť niektorému z uchádzačov aj ZOH 2030. Budúci rok sa ZOH uskutočnia v juhokórejskom Pjongčangu, o štyri roky neskôr privíta športový sviatok čínsky Peking.