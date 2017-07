USA: Vláda žiada súd o zrušenie nového obmedzenia cestovného zákazu

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 15. júla (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti požiadalo v piatok najvyšší súd, aby zrušil platnosť súdneho rozhodnutia, ktoré bráni uplatneniu cestovného zákazu prezidenta Donalda Trumpa na starých rodičov občanov USA a utečencov, ktorých prípadmi sa už zaoberajú agentúry pre presídlenie.Ministerstvo v piatok večer oznámilo, že žiada priamo Najvyšší súd USA, aby zvrátil štvrtkové rozhodnutie federálneho sudcu v štáte Havaj, ktorý obmedzil rozsah dočasného zákazu vstupu utečencov a cestujúcich zo šiestich prevažne moslimských krajín do USA.Trumpova vláda tak obišla federálny odvolací súd v San Franciscu, ktorý už v prípade cestovného zákazu vydal rozhodnutie v jej neprospech. Najvyšší súd naopak v júni umožnil, aby vstúpila to platnosti obmedzená verzia príslušného prezidentského dekrétu, ktorý je podľa vlády potrebný z dôvodov národnej bezpečnosti.Najvyšší súd rozhodol, že do Spojených štátov môžu naďalej cestovať ľudia z určených šiestich krajín alebo utečenci, ktorí majú blízke väzby na osoby alebo inštitúcie v USA. Sudcovia takéto blízke vzťahy nespresnili, vláda ich však definovala úzko s tým, že zákaz sa bude týkať aj napríklad starých rodičov a ďalších príbuzných.Štát Havaj v reakcii požiadal tamojšieho federálneho sudcu Derricka Watsona, aby rozšíril definíciu tých, ktorí môžu byť vpustení do USA. Watson vo štvrtkovom rozhodnutí stanovisko štátu podporil.Watson skupinu osôb, ktoré môžu žiadať o vstupné víza, rozšíril z vládou definovaných príbuzných - rodičov, manželov, snúbencov, synov, dcér, zaťov, neviest alebo súrodencov - aj o starých rodičov, vnúčatá, švagrov a švagriné, strýkov, tety, netere, synovcov a bratrancov.Dlhý a zamotaný právny súboj okolo Trumpovho zákazu by mal vyvrcholiť na pojednávaní Najvyššieho súdu USA v októbri.Odporcovia tvrdia, že výnos prezidenta vydaný pôvodne ešte v marci, ktorý zakázal vstupovať do USA na 90 dní občanom Iránu, Líbye, Somálska, Sudánu, Sýrie a Jemenu a 120 dní všetkým utečencom, je v rozpore s ústavou.