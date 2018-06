USA vydajú bývalého panamského prezidenta Martinelliho do vlasti

Panamský exprezident Ricardo Martinelli, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miami 9. júna (TASR) - Vláda Spojených štátov odsúhlasila vydanie bývalého panamského prezidenta Ricarda Martinelliho do vlasti, kde čelí obvineniam z politickej špionáže či sprenevery. Agentúra AP o tom informovala s odvolaním sa na piatkové vyjadrenie exprezidentovej právnej zástupkyne.Advokátka Inna Shapovalovová uviedla, že o príslušnom rozhodnutí amerického ministerstva zahraničných vecí bola upovedomená už vo štvrtok, zatiaľ však nie je jasné, kedy Martinelliho pošlú naspäť do Panamy.V súčasnosti 66-ročný Martinelli, ktorý je známy aj ako veľkopodnikateľ, začiatkom roka 2015 opustil Panamu a predpokladalo sa, že sa usadil v Spojených štátoch. Panamské orgány požiadali Washington o vydanie exprezidenta, po ktorom bolo taktiež vyhlásené medzinárodné pátranie. Martinelliho nakoniec zadržali vlani v júni blízko Miami na Floride.V polovici mája požiadal Martinelli americké ministerstvo zahraničných vecí, aby zamietlo žiadosť o jeho vydanie s odôvodnením, že v Paname by bol vystavený mučeniu.Martinelli, ktorý stál na čele Panamy v rokoch 2009-2014, je okrem iného podozrivý z nariadenia nezákonného odpočúvania opozičných politikov, podnikateľov a novinárov. Ako prezident sa tiež údajne dopustil sprenevery a zneužitia právomocí. Podľa samotného Martinelliho však ide o nepodložené tvrdenia politických protivníkov.