USA: Vydávame oficiálne varovanie pre Irán

Poradca pre národnú bezpečnosť Michael Flynn hovorí počas tlačovej konferencii v Bielom dome vo Washingtone, v stredu 1. februára, 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 2. februára (TASR) - Spojené štáty v stredu vydali varovanie pre Irán v súvislosti s víkendovou skúškou balistickej rakety. Podľa Washingtonu ide zo strany Teheránu o provokáciu a porušenie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN.vyhlásil poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť Michael Flynn. Išlo o Flynnovo prvé vystúpenie pred médiami od nástupu do funkcie.Raketová skúška a tiež tohtotýždňový útok na saudskoarabskú loď zo strany povstaleckej skupiny Hútíov podporovanej Iránom, povedal Flynn.Biely dom však nešpecifikoval, aké kroky by mohli nasledovať, ak by Irán pokračoval v provokáciách.