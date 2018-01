USA vyjadrili podporu demonštrantom v Iráne, na zmenu režimu nevyzvali

Na snímke Biely dom vo Washingtone, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 3. januára (TASR) - Biely dom vyjadril v utorok podporu ľuďom demonštrujúcim proti iránskej vláde, na zmenu tamojšieho režimu však nevyzval. Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová označila prebiehajúce protesty za "prirodzené ľudové povstanie organizované odvážnymi iránskymi občanmi". Medzinárodné spoločenstvo podľa nej nemôže "ticho sedieť", keď sa voči protestujúcim používa násilie."Spojené štáty podporujú iránsky ľud. Vyzývame (iránsky) režim, aby rešpektoval základné práva občanov pokojne vyjadriť svoju túžbu po zmene," povedala Sandersová citovaná agentúrou AP. Na otázku, či má byť konečným cieľom zmena vlády, len poznamenala, že USA veria, že Irán začne rešpektovať práva svojich občanov a prestane podporovať teroristické skupiny.Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa medzičasom avizovala, že by mohla pre násilné zásahy na demonštráciách uvažovať i o ďalších sankciách voči Iránu. Podľa hovorkyne amerického ministerstva zahraničných vecí Heather Nauertovej sú sankcie jedným z nástrojov, ktorými musia USA reagovať na správanie Teheránu.Spojené štáty zároveň v súvislosti so situáciou v Iráne vyzvú v nadchádzajúcich dňoch na mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN i Rady pre ľudské práva OSN. Uviedla to veľvyslankyňa USA pri OSN Nikki Haleyová s tým, že OSN sa k tejto téme musí vyjadriť.Haleyová dodala, že nikde vo svete nie je "potreba mieru, bezpečnosti a slobody naliehavejšia než v Iráne", pričom Spojené štáty "tlieskajú obrovskej odvahe iránskeho ľudu".Irán zažíva od štvrtka (28. 12.) vlnu protestov proti ekonomickej politike vlády, na ktorých však zaznievajú i politické požiadavky. Násilné strety si vyžiadali už najmenej 20 mŕtvych a ďalšie stovky osôb zadržala polícia.