USA vyviezli do Číny prvé hovädzie mäso po 14 rokoch

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 15. júna (TASR) – Spojené štáty americké v stredu vyviezli do Číny prvé hovädzie mäso po 14 rokoch. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že sa tak stalo len dva dni po tom, ako obe krajiny ukončili rokovania o novej obchodnej dohode.Peking zakázal v roku 2003 dovoz hovädzieho z USA pre obavy zo šírenia choroby šialených kráv. Rokovania o obnove dovozu začali krajiny minulý mesiac.Prvé hovädzie smerovalo do Číny z amerického štátu Nebraska, najväčšieho producenta hovädzieho v krajine. Tamojšie družstvo potvrdilo, že záujem je obrovský a počas uplynulých mesiacov vybavilo stovky telefonátov. Muselo tiež z Číny zamestnať predajcov hovoriacich aj po anglicky, aj po čínsky.Portál amerických chovateľov a spracovateľov dobytka Drovers informoval, že prvú zásielku tvorilo 40 škatúľ a letecky putovala k zákazníkovi v Šanghaji.uviedol predstaviteľ družstva Dan Jensen.Povolenie na vývoz hovädzieho do Číny majú v súčasnosti dve firmy, ktoré musia plniť podmienky obchodnej dohody, napríklad sledovať a uvádzať presný pôvod mäsa.Podľa amerického ministerstva poľnohospodárstva je Čína najrýchlejšie rastúcim trhom s hovädzinou a vlani doviezla mäso v hodnote 2,5 bilióna dolárov, pričom v roku 2012 to bolo len za 275 miliónov.uviedol minister poľnohospodárstva Sonny Perdue v tlačovej správe po tom, ako v pondelok prerokoval posledné detaily obchodnej dohody.Ministerstvo uviedlo, že Spojené štáty sú najväčším producentom hovädzieho na svete a štvrtým najväčším exportérom hovädzieho na svete. Vlani vyviezli hovädzie mäso v hodnote 5,4 miliardy dolárov.Do zavedenia zákazu v roku 2013 boli Spojené štáty najväčším dodávateľom hovädzieho pre Čínu. Až 70 % hovädzieho dovezeného do Číny bolo podľa ministerstva práve z USA.