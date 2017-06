USA vyvíjajú drony schopné lietať popri stíhačkách

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 15. júna (TASR) – Spojené štáty vyvíjajú drony, ktoré budú schopné lietať popri stíhačkách F-16 a F-35 a sprevádzať ich v boji. Informoval o tom dnes denník Washington Post s tým, že USA drony predstavia na budúci týždeň na leteckej šou v Paríži.Drony vyvíja kalifornská spoločnosť Kratos a projekt financuje ministerstvo obrany. Kratos pracuje na dvoch typoch takýchto okrídlených robotov a uskutočnil už aj prvé testovacie lety. Ďalšie sú naplánované nad kalifornskou púšťou na júl a druhú polovicu roka.Drony majú byť schopné vďaka systému umelej inteligencie sledovať a aj kopírovať pohyb stíhačky. Pilot stíhačky bude môcť dron monitorovať na obrazovke vo svojej kabíne.Projekt na výskum autonómnych, vysokorýchlostných dronov má rozpočet 12,6 milióna dolárov a jeho cieľom je ďalej skúmať úlohu robotiky vo vojnách budúcnosti."Vďaka použitiu robotických systémov na posilnenie človekom ovládaných lietadiel by teoreticky mohol byť boj vo vzduchu bezpečnejší. Autonómne lietadlo môže byť napríklad vyslané vopred, aby ako prvé absorbovalo útok nepriateľa. Takéto lietadlá sú tiež lacnejšie. Opakovane použiteľné drony stoja od dvoch do troch miliónov dolárov," napísal Washington Post.Pre porovnanie, stíhačka F-16A/B stojí približne 46 miliónov dolárov.Nové drony majú byť krokom vpred od bezpilotných lietadiel Predator a Reaper, ktoré Spojené štáty už niekoľko rokov používajú na sledovanie a cielené útoky v Iraku, Afganistane a Pakistane."Nové systémy sú schopné uskutočniť misie úplne samostatne," uviedol predstaviteľ Kratosu Steven Fenley.Drony budú tiež oveľa rýchlejšie. Kým Predator má podľa webovej stránky amerických leteckých síl rýchlosť do 217 kilometrov za hodinu, nový dron má byť schopný udržať rýchlosť so stíhačkou. Napríklad F-16 dosahuje rýchlosť vyše 2400 kilometrov za hodinu.Washington Post pripomenul, že americké námorníctvo skúma aj možnosti autonómnych ponoriek, ktoré by mohli prehľadávať morské dno a vyhľadávať míny.