USA vyzvali rodiny svojich diplomatov na odchod z metropoly Venezuely

Na archívnej snímke demonštranti počas pokračujúcich protestov proti vláde v Caracase. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 28. júla (TASR) - Vláda Spojených štátov nariadila vo štvrtok všetkým členom rodín amerických diplomatov vo Venezuele, aby odišli z hlavného mesta Caracas prepolitickú a bezpečnostnú situáciu. S odvolaním sa na vyhlásenie amerického ministerstva zahraničných vecí o tom informovala agentúra DPA.Rezort diplomacie USA zároveň povolil dobrovoľný odchod zo svojej ambasády v Caracase aj americkým diplomatom a tým, ktorí sa rozhodnú zostať, odporučil, aby svoj pohyb v metropole obmedzili. Ministerstvo zároveň amerických občanov vyzvalo, aby do Venezuely pre pretrvávajúce občianske nepokoje a násilie vôbec necestovali.Americké ministerstvo zahraničných vecí venezuelské orgány obvinilo z toho, že ľudí - vrátane amerických občanov - zadržiavajú dlhý čas vo väzbeNariadenie zverejnil americký rezort diplomacie len tri dni pred nedeľňajšími voľbami do nového orgánu nazvaného Ústavodarné zhromaždenie, ktoré iniciovala vláda venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Členovia tohto zhromaždenia budú mať po zvolení za úlohu pripraviť a uskutočniť revíziu ústavy z roku 1999. Venezuelská opozícia však tvrdí, že Maduro novú ústavu zneužije na upevnenie svojho postavenia a zabarikádovanie sa v úrade.Spojené štáty uvalili ešte v stredu nové sankcie na 13 vysokopostavených venezuelských činiteľov a Madura zároveň vyzvali, aby voľby do Ústavodarného zhromaždenia zrušil.Americký prezident Donald Trump v tejto súvislosti Madurovi pohrozil ďalšími ekonomickými sankciami, ku ktorým chce pristúpiť, ak bude Ústavodarné zhromaždenie schválené, priblížila spravodajská stanica BBC.Takmer štyri mesiace trvajúce občianske nepokoje vo Venezuele si vyžiadali už najmenej 102 obetí na životoch.