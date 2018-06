USA vyzvali Rusko, aby prepustilo politických a náboženských väzňov

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 19. júna (TASR) - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa vyzvala v pondelok Rusko na prepustenie čoraz vyššieho počtu politických a náboženských väzňov a varovala, že vláda ruského prezidenta Vladimira Putina sa odopieraním práv väzňom vracia kpíše agentúra AP.Vyhlásenie amerického ministerstva zahraničných vecí tohto typu odznelo v období, keď sa tieto dve mocnosti pripravujú na prípadné stretnutie svojich prezidentov a Trump je terčom kritiky za nedostatočne prísne konanie voči Rusku.Rezort americkej diplomacie vyjadril nad uvedeným problémoma dodal, že takýchto väzňov je v Rusku už viac než 150. Svoje vyhlásenie Washington oprel o informácie od spoľahlivých ľudskoprávnych organizácií.uviedla hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí USA Heather Nauertová.Agentúra AP požiadala o reakciu ruské veľvyslanectvo vo Washingtone, to však doposiaľ citované vyhlásenie nekomentovalo.Trumpova vláda síce v ostatnom čase prijala viacero opatrení vrátane sankcií, ktorými zatlačila na Moskvu, otázniky však vyvolali prezidentove nedávne slová, že Rusko by sa malo vrátiť do skupiny hospodársky najvyspelejších krajín sveta G7 (bývalá skupina G8), a to aj napriek anexii ukrajinského polostrova Krym.