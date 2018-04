USA zakázali americkým firmám predávať komponenty čínskej ZTE

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Peking 17. apríla (TASR) - Najnovšie rozhodnutie Spojených štátov zakázať americkým firmám predávať komponenty čínskej telekomunikačnej spoločnosti ZTE po dobu sedem rokov, môže zničiť tohto výrobcu. A povedie k zhoršeniu už aj tak napätej situácie medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.Tento krok prichádza v čase, keď sa obe krajiny už pár týždňov navzájom vyhrážajú zavedením ďalších a ďalších colných taríf za desiatky miliárd dolárov. To vyvoláva obavy z obchodnej vojny, ktorá ohrozí globálne dodávateľské reťazce aj investičné plány podnikov.Ministerstvo obchodu USA ako dôvod potrestania ZTE uviedlo, že vyvážala svoje telekomunikačné zariadenia s americkými komponentmi do Iránu a Severnej Kórey.Čína reagovala rýchlo a varovala, že je pripravená prijať opatrenia na ochranu záujmov čínskych firiem. Peking zároveňRozhodnutie USA bude katastrofou pre ZTE, ktorá podľa odhadov využíva 25 až 30 % komponentov od amerických firiem pri výrobe svojich produktov, od inteligentných telefónov po zariadenia na budovanie telekomunikačných sietí.povedal Woody Oh, ekonóm Strategy Analytic.Obchodovanie s akciami ZTE bolo v utorok pozastavené.ZTE je druhým najväčším výrobcom telekomunikačných zariadení v Číne po Huawei Technologies a štvrtým najväčším predajcom smartfónov v USA. V roku 2017 sa sieťová divízia ZTE podieľala 59 % na celkových tržbách spoločnosti a divízia spotrebiteľských produktov 32 %.Čínska spoločnosť už pritom zaplatila pokutu vo výške 890 miliónov USD (719,48 milióna eur), keď uznala svoju vinu pri porušení amerických sankcií na vývoz amerických produktov do Iránu.Ako súčasť dohody o urovnaní sporu ZTE sľúbila, že prepustí štyroch vysokopostavených pracovníkov a uloží disciplinárny trest 35 ďalším, ktorým buď zníži odmeny, alebo ich napomenie.Čínska firma však v marci priznala, že zatiaľ čo štyroch vedúcich pracovníkov prepustila, spomínaných 35 ľudí nepotrestala.