USA zakázali svojim občanom od septembra cestovať do KĽDR

Washington 3. augusta (TASR) - Spojené štáty zakázali svojim občanom cestovať do Severnej Kórey. Opatrenie vstúpi do platnosti 1. septembra, pričom Američania zdržiavajúci sa v KĽDR sa musia vrátiť do vlasti pred týmto termínom, informovala v noci nadnes agentúra Reuters s odvolaním sa na ministerstvo zahraničných vecí USA.Novinári a humanitárni pracovníci však môžu požiadať o výnimku. Washington avizoval tento krok v júli, argumentujúc vysokým rizikom "dlhodobého väznenia", ktoré v KĽDR hrozí. Zákaz prichádza v čase zvýšeného napätia medzi USA a KĽDR ohľadom balistických testov Pchjongjangu schopných zasiahnuť americké územie.Severná Kórea sa tak stane jedinou krajinou sveta, do ktorej budú mať Američania zákaz cestovať, všíma si Reuters. Opatrenie bude platiť jeden rok, ak ho rezort diplomacie nepredĺži alebo nezruší.vyhlásil daný rezort.KĽDR vydala 12. júna v komatóznom stave do vlasti 22-ročného amerického študenta Otta Warmbiera, odsúdeného vlani na 15 rokov ťažkých prác za krádež propagandistického plagátu z hotela v Pchjongjangu. Mladý muž zomrel o týždeň neskôr v nemocnici, okolnosti jeho zhoršeného zdravotného stavu zostávajú stále nejasné.Severná Kórea označila Warmbierov prípad za "záhadu", pričom odmietla obvinenia z jeho mučenia počas väzby. KĽDR momentálne zadržiava dvoch akademikov a jedného misionára kórejsko-amerického pôvodu, kanadského kňaza a troch občanov Južnej Kórey. Tokio tvrdí, že Severná Kórea zadržiava tiež niekoľko Japoncov.