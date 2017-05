USA zdolalo Taliansko 3:0 v A-skupine, dvomi gólmi sa blysol Nelson

Na snímke americký útočník Nick Bjugstad (vľavo) v šanci pred talianskym brankárom Andreasom Bernardom zápase A-skupiny hokejových MS USA - Taliansko v Kolíne nad Rýnom 10. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

A-skupina (Kolín):



USA - Taliansko 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)



Góly: 6. Nelson, 26. Nelson (Larkin), 28. Lee (Gaudreau, Larkin). Rozhodcovia: Hribik (ČR), Linde (Švéd.) - Lazarev (Rus.), Malmqvist (Švéd.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 7168 divákov..



Taliansko: Andreas Bernard - Larkin, Zanatta, Hofer, Helfer, Egger, Glira, Miglioranzi - Scandella, Morini, Andergassen - Insam, Anton Bernard, Traversa - D. Kostner, Frigo, S. Kostner - Lambacher, Goi, Frank - Gander.



USA: Howard - DeKeyser, Trouba, Hanifin, Murphy, Van Riemsdyk, McAvoy, Brickley - Lee, Eichel, Gaudreau - Nelson, Larkin, Compher - Keller, Dvorak, Bjugstad - Greenway, Bjork, Copp.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín 10. mája (TASR) - Hokejisti USA si v A-skupine MS v Kolíne pripísali vo svojom štvrtom zápase tretie víťazstvo za sebou, so súperom z Talianska si v stredu bez väčších problémov poradili 3:0. Američania sa v zápase presadili v rovnovážnom počte, ale aj v presilovke i oslabení.Talianom patrí v "áčku" so ziskom jedného bodu naďalej 8. pozícia, piaty zápas na šampionáte odohrajú v piatok, keď o 16.15 h vyzvú Švédov. Zatiaľ deväťbodoví Američania nastúpia o deň neskôr proti Lotyšsku (12.15).Američania boli pred zápasom v pozícii veľkého favorita a všetky predpoklady začali napĺňať už v úvode. Od začiatku boli aktívnejší, napádali taliansku rozohrávku a v 5. minúte po takomto obliehaní strelili prvý gól. Obranca Glira "namazal" priamo na hokejku Nelsona, ktorý strelou švihom prestrelil Bernarda. Druhý gól pridali Američania v 26. minúte, keď vo vlastnom oslabení dopravil puk do bránky opäť Nelson, ktorý tečoval strieľanú prihrávku Larkina. O dve minúty neskôr viedli hráči USA už 3:0, keď Gaudreau v presilovke našiel pred bránkou voľného Leeho a ten sa v zakončení nemýlil. V tretej tretine góly nepadali, Američania si v nej bez väčších problémov kontrolovali svoj náskok.