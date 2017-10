USA zhodili v septembri v Afganistane rekordný počet bômb

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 10. októbra (TASR) - Americké vzdušné sily zhodili v septembri na islamistické skupiny v Afganistane najväčší počet bômb a ďalšej munície od roku 2012. Ukazujú to najnovšie oficiálne údaje.Vzdušné sily USA zhodili celkovo 751 kusov munície na pozície militantných organizácií Taliban a Islamský štát (IS), čo je v porovnaní s augustom nárast až o 50 percent.uvádzalo sa v oficiálnej správe, z ktorej dnes citovala tlačová agentúra DPA.Zvýšenie počtu náletov bolo možné aj preto, že na Bagrame, najväčšej americkej základni v Afganistane v blízkosti metropoly Kábul, bolo umiestnených ďalších šesť stíhačiek F-16. A navyše, bombardéry B-52 dostali povolenie podniknúť viac misií.Výrazné zvýšenie aktivít americkej armády nasledovalo po tom, čo administratíva prezidenta Donalda Trumpa oznámila novú stratégiu USA v Afganistane a tiež mierne zvýšenie počtu vojakov v tejto krajine sužovanej konfliktom.Spolu s väčším počtom náletov sa zvýšil aj počet civilných obetí.OSN hlásila 43-percentný nárast civilných obetí spôsobených náletmi počas prvých šiestich mesiacov roka 2017, a to v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2016 - zdokumentovaných bolo 232 zabitých alebo zranených civilistov.Americkým náletom možno pripísať 85 obetí, afganským náletom 114, pričom ostatné incidenty sú nejasné - nie je známe, kto je za ne zodpovedný.