USA žiadajú OSN, aby skritizovala Abbása za výroky o holokauste

Na archívnej snímke Mahmúd Abbás. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 4. mája (TASR) - Spojené štáty požadujú od Bezpečnostnej rady OSN, aby podporila vyhlásenie, ktoré by ostro skritizovalo palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása za jeho nedávne výroky o holokauste, ktoré Washington označil za. Informovala o tom v piatok agentúra AP.Navrhované vyhlásenie má podľa nej obsahovať výzvu Abbásovi, abySpojené štáty nechali tento návrh kolovať na pôde Bezpečnostnej rady a stanovili lehotu do neskorého popoludnia (newyorského času) na vznesenie námietok zo strany zvyšných 14 členov. V prípade, že sa námietky neobjavia, vyhlásenie bude zverejnené.Navrhovaný text vyjadrujeZároveň pripomína, žePalestínsky prezident v piatok uviedol, že svojimi výrokmi o holokauste, ktoré odzneli tento týždeň a spôsobili pobúrenie,nikoho uraziť.povedal Abbás. Zopakoval, žeholokaust a vyjadril súcit so všetkými jeho obeťami.Abbás v pondelkovom prejave na pôde parlamentu Organizácie za oslobodenie Palestíny (OOP) v Rámalláhu povedal, žeŽidov vrátane požičiavania peňazí bola príčinou nepriateľstva voči nim v Európe, pričom podľa vlastných slov citoval knihy židovských autorov. Ďalej uviedol, že Adolf Hitler podporoval nasťahovanie sa Židov na územie historickej Palestíny prostredníctvom dohody medzi nemeckým ministerstvom hospodárstva a Anglo-Palestínskou bankou.