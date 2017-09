USA znížia počet prijímaných utečencov na 45.000

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 28. septembra (TASR) - USA znížia maximálny počet utečencov, ktorých prijmú v nadchádzajúcom fiškálnom roku, na 45.000, oznámil to v stredu americký rezort diplomacie.Ide o významný pokles v porovnaní so 110.000 utečencov, ktorých chcel prijať vo fiškálnom roku 2017 bývalý prezident Barack Obama. Súčasný šéf Bieleho domu Donald Trump sa snaží prijímanie utečencov obmedziť, pripomína agentúra DPA.Aj toto nižšie číslo pre fiškálny rok, ktorý sa začína 1. októbra, však stále predstavuje podľa štátnych úradníkov štedrý program prijímania utečencov, keď Kanada privíta v budúcom roku 25.000 utečencov a Austrália približne 18.000.V novej skupine utečencov budú aj uchádzači o azyl z Austráliou prevádzkovaných záchytných centier v Tichom oceáne. To je súčasť dohody odsúhlasenej Obamovou administratívou, ktorú Trump kritizoval.Nový počet prijímaných utečencov je podľa úradníkov v zhode s úsilím posilňovať bezpečnosť USA a pokračovať v poskytovaní humanitárnej pomoci.Medzi prijímanými utečencami v roku 2018 bude 19.000 z Afriky, 17.000 z Blízkeho východu a južnej Ázie, 5000 z východnej Ázie, 2000 z Európy a strednej Ázie a 1500 z Latinskej Ameriky a Karibiku.Spojené štáty stanovujú limit pre počet prijímaných utečencov každý rok a Obama ho značne navyšoval v čase kritiky zo strany európskych spojencov, že USA nerobia dosť pri reakcii na sýrsku utečeneckú krízu.Agentúra DPA s odvolaním sa na úradníkov dodáva, že v tomto fiškálnom roku, ktorý sa končí v sobotu, bude v USA prijatých približne 54.000 utečencov.