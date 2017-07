USA zostali v postoji ku klimatickej dohode osamotené

Na snímke zľava americký prezident Donald Trump a nemecká kancelárka Angela Merkelová počas stretnutia summitu členov skupiny G20. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hamburg 8. júla (TASR) - Rozdielne postoje v otázke realizácie parížskej klimatickej dohody medzi Spojenými štátmi a zvyšnými 19 krajinami sa dostali do záverečného komuniké summitu skupiny G20, ktorý sa dnes končí v nemeckom meste Hamburg.Štáty okrem USA v ňom podľa agentúry DPA konštatujú, že historickú dohodu chcú "rýchlo" implementovať. Ďalej, že Washington od nej odstúpil, zároveň však odmietajú americkú požiadavku opätovne prerokovať dohodu, ktorú považujú zaAko ústretový krok voči administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa bola do komuniké pridaná veta, že Spojené štáty chcú úzko spolupracovať s ďalšími krajinami a pomôcť v. Táto pasáž patrila medzi obzvlášť sporné, pretože splnenie záverov parížskej klimatickej dohody si v skutočnosti vyžaduje ukončenie používania fosílnych palív.Uvedená formulácia je podľa informovaných zdrojov len "opisom faktov" a neznamená, že ostatné krajiny G20 po obsahovej stránke akceptovali postoj USA.Organizácia Greenpeace uvítala skutočnosť, že krajiny ako Turecko a Saudská Arábia odolali tlaku USApovedal jej predstaviteľ Tobias Münchmeyer. Za negatívum považuje to, že ostatní členovia G20 potvrdili len staré záväzky.