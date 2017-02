USA zrejme už v piatok uvalia na Irán nové sankcie, avizuje Reuters

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Washington 3. februára (TASR) - Spojené štáty by mali už v piatok uvaliť sankcie na viacero iránskych inštitúcií, avšak spôsobom, ktorý nebude predstavovať porušenie jadrovej dohody uzavretej s Teheránom v roku 2015.Ide o reakciu na skúšku balistickej rakety stredného doletu, ktorú Irán vykonal minulý týždeň. S odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou o tom dnes exkluzívne informovala agentúra Reuters.Jeden zo zdrojov, ktorý si neželal byť menovaný, uviedol, že sankcionovaných bude približne osem iránskych inštitúcií, a to za činnosti súvisiace s terorizmom. Dodal, že na ďalších zhruba 17 inštitúcií by mali USA sankcie uvaliť pre činnosti súvisiace s testom balistickej rakety. O aké inštitúcie konkrétne pôjde spresniť odmietol.O skutočnosti, že Irán vykonal uplynulú nedeľu skúšku balistickej rakety stredného doletu, informoval v pondelok hovorca Bieleho domu Sean Spicer. Iránske ministerstvo obrany jeho slová v stredu potvrdilo.Teherán však zároveň zdôraznil, že testom neporušil jadrovú dohodu uzavretú so svetovými veľmocami v roku 2015, ani rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá túto prelomovú dohodu schvaľuje. Medzinárodné sankcie voči Iránu boli stiahnuté vlani.