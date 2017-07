USA zrušili reštrikcie ohľadom laptopov pre cestujúcich z Emirátov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 3. júla (TASR) - Americké úrady zrušili nariadenie, ktorým zakázali cestujúcim spoločnosti Etihad Airways brať si počas letov do USA na palubu svoje laptopy a tablety. Informovala o tom dnes agentúra AP.Americké úrady na vysvetlenie uviedli, že letecká spoločnosť Etihad Airways prijala adekvátne bezpečnostné opatrenie, a preto je možné dovoliť cestujúcim, aby si na palubu lietadla vzali aj svoje prenosné elektronické zariadenia.Etihad Airways sú jedinou leteckou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje priame letecké spojenie medzi Abú Zabí a USA - týždenne sa uskutoční 45 letov.Letecká spoločnosť dnes privítala rozhodnutie americkej vlády, ku ktorému došlo po tom, ako medzinárodné letisko Abú Zabí vytvorilo podmienky na to, aby cestujúci do USA prešli imigračnou kontrolou ešte v Spojených arabských emirátoch, teda pred pristátím svojho lietadla v USA.Americké úrady rozhodnutím z 21. marca zakázali cestujúcim z desiatich letísk nachádzajúcich sa v ôsmich krajinách, aby na palubu lietadla nastupovali s laptopmi, tabletmi a inými elektronickými zariadeniami s rozmermi väčšími ako mobilný telefón. Išlo o cestujúcich z Jordánska, Egypta, Saudskej Arábie, Kuvajtu, Kataru, Spojených arabských emirátov, Maroka a Turecka.Toto rozhodnutie americká vláda odôvodnila snahou bojovať proti hrozbe atentátu s použitím elektronických zariadení. Rovnaké opatrenie začala uplatňovať vzápätí aj Británia.Spojené štáty minulý týždeň oznámili posilnenie bezpečnostných opatrení na všetkých leteckých linkách smerujúcich do USA, a to bez ohľadu na krajinu, odkiaľ lietadlo štartuje.Podľa niektorých zdrojov súčasťou týchto opatrení má byť aj posilnená kontrola cestujúcich a dôkladnejšie preverovanie ich elektronických zariadení. Washington však údajne avizoval, že zruší zákaz týkajúci sa laptopov a tabletov na palubách lietadiel pre všetky tie spoločnosti, ktoré sa podriadia novým bezpečnostných pravidlám.