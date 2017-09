USA zvažujú zatvorenie veľvyslanectva na Kube

Archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 17. septembra (TASR) - Americká vláda zvažuje uzavretie nedávno opätovne otvoreného veľvyslanectva USA v Havane po sérii neobjasnených incidentov, pri ktorých utrpeli americkí diplomati na Kube ujmu na zdraví. Uviedol to dnes minister zahraničných vecí Spojených štátov Rex Tillerson.Jeho vyjadrenie je dosiaľ najjasnejším signálom, že USA by mohli reagovať na incidenty na Kube vážnejšími diplomatickými opatreniami, ktoré by mohli ohroziť historické obnovenie vzťahov medzi oboma krajinami. Tie znova otvorili svoje ambasády vo Washingtone a Havane v roku 2015 po pol storočí nepriateľstva.povedal Tillerson v televízii CBS o možnom uzavretí veľvyslanectva.Vláda USA začiatkom septembra oznámila, že záhadné incidenty postihujúce zdravotný stav amerických diplomatov na Kube pokračovali aj v auguste tohto roka. Počet dotknutých vládnych zamestnancov, u ktorých dosiaľ zistili zdravotné problémy, dosiahol 21.Niektorí majú trvalé poškodenie sluchu alebo utrpeli otras mozgu, iní hlásili nevoľnosť, bolesti hlavy či hučanie v ušiach. Viacerí majú ťažkosti s koncentráciou a nevedia sa rozpamätať na bežné slová, informovala agentúra Associated Press (AP).Ujmu na zdraví najmenej jedného kanadského diplomata potvrdila v auguste aj vláda v Ottawe. Kanadská televízia CBC vtedy s odvolaním sa na odborníkov pre tajné služby uviedla, že na amerických a kanadských diplomatov mohlo byť namierené tajné zvukové zariadenie, ktoré malo zhromažďovať citlivé informácie. Táto operácia sa však zrejme vymkla spod kontroly.Kuba poprela, že by mala na ochoreniach diplomatov akýkoľvek podiel, a jej predstavitelia zdôraznili záujem pomôcť Spojeným štátom záležitosť objasniť. Washington nevylúčil zodpovednosť tretej krajiny alebo tajnej frakcie v kubánskych bezpečnostných službách.