Úsek D1 medzi križovatkami Svinia a Prešov-Západ bude čiastočne uzavrú

Prešov/Svinia 10. októbra (TASR) – Z dôvodu výmeny mostných záverov Národná diaľničná spoločnosť (NDS) čiastočne uzatvorí most na diaľnici D1 - úsek medzi križovatkami Svinia a Prešov – Západ. Obmedzenie bude trvať od stredy 11. októbra od 08.00 h do pondelka 20. novembra do 18.00 h. Informovala dnes o tom Zuzana Teplická, vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie NDS.Stavebné práce budú realizované súčasne v pravom a v ľavom jazdnom páse po poloviciach v dvoch etapách. Doprava bude v prvej etape vedená v ľavých jazdných pruhoch. Doprava v druhej etape bude vedená v pravých jazdných pruhoch. Obchádzka nebude potrebná.