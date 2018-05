Úsek R2 s tunelom Soroška by mohol byť dokončený v roku 2024

Na archívnej snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 10. mája (TASR) - Úsek rýchlostnej cesty R2 z Rožňavy po Jablonov nad Turňou, ktorého súčasťou je aj tunel Soroška, by mohol byť dokončený v 3. štvrťroku 2024. Odhaduje to ministerstvo dopravy pod vedením Árpáda Érseka (Most-Híd).Spustenie výstavby tohto úseku je totiž plánované na 3. štvrťrok 2019. Uviedol to minister Érsek v odpovedi na otázku poslanca Martina Klusa (SaS) v rámci pravidelnej štvrtkovej Hodiny otázok v parlamente. Ministrovu odpoveď pre jeho neprítomnosť v pléne prečítala jeho kolegyňa z vlády, ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).avizoval šéf rezortu dopravy. Pripomenul však, že skutočný termín začiatku výstavby tejto časti rýchlostnej cesty bude stanovený postupom prípravy projektovej dokumentácie, majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov, vydaním potrebných právoplatných rozhodnutí a povolení a po zohľadnení možností zabezpečenia finančných prostriedkov potrebných na výstavbu.Tunel Soroška sa pritom po vypracovanej analýze bude stavať s jednou tunelovou rúrou s obojsmernou premávkou a únikovou štôlňou. Celkovo by mal byť tento úsek R2 dlhý približne 14 kilometrov.