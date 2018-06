UŠETRILI MILIARDU DOLÁROV: Volkswagen vyhral emisný spor v Illinois

Autá značky Volkswagen. Foto: TASR Foto: TASR

New York 6. júna (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen zaznamenala v USA dôležité víťazstvo. Súd v americkom štáte Illinois zamietol požiadavku štátu na vysoké odškodné, ktoré mal Volkswagen zaplatiť v súvislosti s emisnou kauzou. VW tak nebude musieť vynaložiť v rámci kompenzácií za manipuláciu s emisnými testami ďalšiu miliardu dolárov.Generálna prokurátorka štátu Illinois Lisa Madiganová požadovala od VW kompenzácie pre štát vo výške viac než 1 miliarda USD (856,53 milióna eur). Dôvodom bolo, že firma v tomto štáte predala celkovo 19.000 áut so softvérom, ktorý umožňoval maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. Sudkyňa oblastného súdu v okrese Cook County Kathleen Pantleová ale rozhodla, že vzhľadom na viaceré dohody o kompenzáciách, ktoré VW uzatvoril v rámci hromadných žalôb na federálnej úrovni, nie je dôvod, aby ďalšiu žalobu riešil na úrovni štátu.Napriek tomuto víťazstvu však nemecká automobilka stále nemá vyhraté. Podobným žalobám ako v štáte Illinois čelí ešte v štátoch Missouri, Montana, Nové Mexiko a Ohio.Volkswagen v septembri 2015 priznal, že do veľkého počtu áut namontoval softvér, ktorý umožňoval maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. V dôsledku toho autá plnili emisné normy počas testovania, v reálnej premávke však normy vysoko prekračovali. Automobilku v septembri 2015 obvinila Americká agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) a firma neskôr priznala, že po svete jazdí približne 11 miliónov áut s takto upraveným softvérom. Z toho väčšina áut bola predaná v Európe. Od vypuknutia škandálu vyplatila nemecká automobilka na kompenzáciách a pokutách niekoľko miliárd dolárov.(1 EUR = 1,1675 USD)