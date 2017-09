Ušetrite až 60 % nákladov na elektrinu využitím slnečnej energie

Vysoká úspora a nízke prevádzkové náklady

Inteligentné využívanie energií

Maximálny výkon z každého panelu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 25. septembra 2017 (WBN/PR) - Chceli by ste mať náklady na energie úplne pod kontrolou a platiť menej? Možno je načase uvažovať nad využitím fotovoltických panelov, ktoré vyrábajú elektrinu zo slnka.Fotovoltické panely je vhodné inštalovať na rodinné domy prakticky na celom území Slovenska bez ohľadu na to, či žijete na juhu, Orave či na Kysuciach. Rozdiel medzi najchladnejšími a najteplejšími regiónmi v dopadajúcom množstve slnečnej energie je približne len 15 %. Do pozornosti sa v poslednej dobe dostávajú fotovoltické panely s batériou , v ktorej sa uskladňuje vyrobená elektrina. „Toto riešenie je vhodné pre bežnú domácnosť, ktorej spotreba elektriny je najvyššia ráno a poobede po návrate z práce a zo školy. Fotovoltické panely však vyrobia najviac elektriny počas dňa, keď je väčšinou minimálna spotreba. Ideálnym riešením je preto uskladniť vyrobenú elektrinu v batérii a využiť ju v čase, keď ju rodina doma potrebuje. Domácnosť s ročnou spotrebou 3 – 5 MWh tak môže ušetriť na elektrine aj stovky eur ročne, pričom náklady na prevádzku fotovoltických panelov sú minimálne,“ povedal Erik Chabreček, expert na riešenie ZEON Fotovolt v ZSE.Vhodným doplnkom k fotovoltike môže byť aj riešenie pre inteligentnú domácnosť ZEON Smart Domov, ktoré pomáha efektívne využívať elektrickú energiu v domácnosti a dá sa ovládať cez mobil na diaľku. „Zákazník má vďaka ZEON Smart Domov neustály prehľad o spotrebe v domácnosti a môže napríklad z práce zapnúť ohrev teplej vody a využiť tak elektrinu vyrobenú fotovoltickými panelmi počas dňa,“ doplnil Erik Chabreček zo ZSE.Pre dosiahnutie najvyššieho možného výkonu je vhodné umiestniť fotovoltické panely na strechu smerujúcu na juh, juhovýchod alebo juhozápad. Batéria na uskladnenie elektriny potrebuje suché miesto so stabilnou teplotou (5 – 35 stupňov) a s rozlohou min. 1 m2 (garáž, technická miestnosť). Celkový výkon fotovoltického systému môže znížiť zatienenie stromom, budovou, snehom, napadaným lístím či iné znečistenie. „Pri tradičnom zapojení fotovoltických panelov najslabší panel znižuje výkon všetkých ostatných panelov. V riešení ZEON Fotovolt pracuje každý panel samostatne a vďaka optimizérom výkonu, ktoré sú osadené na každom paneli zvlášť, dokáže toto riešenie dosiahnuť maximálny možný výkon za akéhokoľvek počasia,“ dodal Erik Chabreček, expert na ZEON Fotovolt v ZSE.Viac o výhodách riešenia ZEON Fotovolt sa dozviete na www.zeon.sk alebo si pozrite krátke video.style="text-decoration: underline">Ušetrite až 60 % nákladov na elektrinu využitím slnečnej energie © SITA Všetky práva vyhradené.