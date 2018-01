Usmernenia pre prechodné pobrexitové obdobie prijme 27 krajín EÚ

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 29. januára (TASR) - Predstavitelia 27 členských štátov EÚ sa v pondelok popoludní stretnú v Bruseli, aby prijali spoločné stanovisko k prechodnej fáze vzťahov so Spojeným kráľovstvom po jeho vystúpení z Únie.Počas navrhovaného dvojročného obdobia, ktoré bude nasledovať po brexite, bude Británia v pozícii členského štátu Únie, ale bez rozhodovacích právomoci. V tomto období bude Británia prispievať do európskeho rozpočtu, nebude mať však zástupcov v euroinštitúciách, bude bez hlasovacích práv a bude aj vylúčená takmer zo všetkých stretnutí na európskej úrovni - dokonca aj z tých, ktoré priamo ovplyvňujú jej osud, ako sú kvóty na rybolov. A bude podliehať právomoci Súdneho dvora EÚ.Rada EÚ pre všeobecné záležitosti, na ktorej bude chýbať zástupca Británie, má v pondelok schváliť súbor usmernení, ktoré hlavnému vyjednávačovi EÚ pre brexit Michelovi Barnierovi v priebehu tohto týždňa umožnia začať rokovania s jeho britským kolegom Davidom Davisom o prechodnom období.Cieľom dvojročnej prechodnej fázy je snaha vyhnúť sa príliš náhlej zmene pravidiel pre občanov a podniky po 30. marci 2019, keď Spojené kráľovstvo už nebude členom EÚ. Toto obdobie má zároveň obom stranám pomáhaťa hľadať prijateľný kompromis pre budúcu dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Britániou.Rokovania o budúcich obchodných vzťahoch medzi oboma stranami sa majú začať v apríli tohto roku. Predstavitelia EÚ očakávajú, že britské premiérka Theresa Mayová dovtedy oznámi Bruselu, čo Londýn skutočne chce v rámci tejto dohody dosiahnuť.EÚ chce, aby prechodná fáza trvala od 30. marca 2019 do 31. decembra 2020, teda rok a deväť mesiacov. Niektoré členské krajiny požadujú viac časovej pružnosti, aby sa zabránilo náhlym zmenám vo vzťahoch, ak sa do konca roka 2020 Brusel a Londýn nedohodnú na podobe vzájomného obchodu. Francúzsko takéto návrhy zatiaľ odmieta.