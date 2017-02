ÚŠP využil nové kompetencie v oblasti boja proti extrémizmu

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 14. februára (TASR) – Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) po prvý raz využil nové kompetencie v oblasti vyšetrovania trestných činov extrémizmu, ktoré má od začiatku roka. Prokurátor ÚŠP dnes podal návrh na vzatie do väzby obvineného Petra P., ktorý napadol v nedeľu (12.2.), v nočnom bare Stará ponorka v Banskej Bystrici, francúzskeho občana tmavej pleti. Informovala o tom hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.Konanie muža vyšetruje Národná kriminálna agentúra (NAKA), ktorá ho obvinila z trestného činu ublíženia na zdraví, ako aj z prečinu výtržníctva. K napadnutiu malo dôjsť za prítomnosti minimálne štyroch ľudí, pričom Peter P. mal bez predchádzajúceho vzájomného konfliktu udrieť Francúza v zlosti hrubostenným skleným pohárom do hlavy. Spôsobil mu rezné rany v spánkovej oblasti s dĺžkou práceneschopnosti 10 až 15 dní.Obvinený mal pri tomto útoku poškodenému cudzincovi vulgárne nadávať s použitím rasistických nadávok. Podľa hovorkyne policajného prezídia Denisy Baloghovej kričal na 20-ročného Francúza slováopísala Baloghová s tým, že motívom útoku mala byť farba pleti.O väzbu požiadal prokurátor z obavy, že obvinený bude pokračovať v trestnej činnosti. Návrh bol doručený Špecializovanému trestnému súdu, pracovisko Banská Bystrica. V prípade dokázania hrozí 31-ročnému mužovi jeden až tri roky odňatia slobody.priblížila Predajňová. Od začiatku roka platí novela trestných kódexov, ktorá má pomôcť efektívnejšiemu vyšetrovaniu trestných činov extrémizmu. Tie po novom spadajú do kompetencie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku a Úradu špeciálnej prokuratúry.