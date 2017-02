Úspech Kližana: Zdolal Brandsa a na turnaji v Sofii ide do štvrťfinále

Na archívnej snímke slovenský reprezentant Martin Kližan. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

dvojhra - 2. kolo:

Martin KLIŽAN (8-SR) - Daniel Brands (Nem.) 7:6 (3), 6:2

Gilles Muller (5-Lux.) - Michail Južnyj (Rus.) 6:3, 7:5

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sofia 9. februára (TASR) - Slovenský tenista Martin Kližan sa na turnaji ATP v bulharskej Sofii prebojoval do štvrťfinále dvojhry. Vo štvrtkovom zápase 2. kola zdolal nemeckého kvalifikanta Daniela Brandsa v dvoch setoch 7:6 (3) a 6:2.Kližan nasadený ako ôsmy v prvom sete stratil svoje podanie v treťom geme, no vo ôsmom aj on brejkol súpera a vyrovnal na 4:4. O osude prvej sady musel rozhodnúť až tajbrejk, v ktorom bol lepší slovenský tenista. Druhý set bol už jasne v jeho réžii. Kližan dvakrát prelomil súperov servis a triumfoval 6:2.Jeho súperom vo štvrťfinále bude víťaz duelu medzi najvyššie nasadeným Rakúšanom Dominícom Thiemom a Gruzíncom Nikolozom Basilašvilim.