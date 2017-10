ÚSPECH: Rybáriková sa prebojovala do finále turnaja WTA v Linzi

Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

dvojhra - semifinále:



Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (1-SR) - Viktorija Golubicová (Švaj.) 6:4, 6:4

Linz 14. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková sa prebojovala až do finále dvojhry na turnaji WTA v rakúskom Linzi. V druhom sobotnom semifinálovom stretnutí zdolala ako najvyššie nasadená hráčka Viktoriju Golubicovú zo Švajčiarska za 111 minút dva razy 6:4. V súboji o trofej narazí na Češku Barboru Strýcovú, ktorá skôr vyradila Mihaelu Buzarnescuovú z Rumunska 6:3, 7:6 (3).Golubicová prelomila podanie súperky ako prvá, no Rybáriková kontrovala dvakrát a úvodné dejstvo získala pomerom 6:4. Slovenka uspela na servise Švajčiarky v siedmej hre druhého setu, vzápätí prišla o vlastné, ale po ďalšom brejku podávala na víťazstvo. Pri svojom podaní využila tretí mečbal na 6:4.povedala vo vysielaní Eurosportu 2 Rybáriková, ktorá počas zápasu podstúpila ošetrenie dolnej končatiny.Rybáriková postúpila do siedmeho singlového finále na okruhu WTA, prvého od roku 2014, keď sa jej to podarilo v americkom New Havene. Účasťou vo finále si zabezpečila 180 bodov do rebríčka plus finančnú prémiu 17.258 eur. Organizátori si pre celkovú víťazku nachystali 280 bodov a 34.677 eur.