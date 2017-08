Úspech slovenskej výpravy na MEJ-23 zavŕšil Mirgorodský zlatom

Na snímke vodný slalomár Marko Mirgorodský. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Finálové výsledky



C1ž-23: 1. Miren Lazkanová (Špan.) 119,05 (0), 2. Viktoria Wolffhardtová 121,29 (0), 3. Nadine Weratschnigová (obe Rak.) 122,41 (4), ...6. Simona MACEKOVÁ (SR) 125,67 (4)



C1m-23: 1. Marko MIRGORODSKÝ (SR) 104,28 (0), 2. Cedric Joly (Fr.) 105,04 (2), 3. Lukáš Rohan (ČR) 105,12 (0)



C1ž juniorky: 1. Monica Doria Vilarrublová (And.) 120,11 (0), 2. Zoe Jakobová (Nem.) 121,24 (0), 3. Gabriela Satková (ČR) 122,79 (2), ...5. Monika ŠKÁCHOVÁ 126,51 (6), 7. Soňa STANOVSKÁ 127,41 (0), 11. Simona GLEJTEKOVÁ 135,88 (0),



C1m juniori: 1. Vojtěch Heger 106,95 (0), 2. Matyás Lhota (obaja ČR) 108, 31 (2), 3. Lennard Tuchscherer (Nem.) 111,36 (0), ...7. Martin DODOK 116,11 (4), v semifinále 17. Ľudovít Macúš (SR) 118,69 (4)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hohenlimburg 20. augusta (TASR) - Na MEJ-23 v nemeckom Hohenlimburgu uzavrela slovenská výprava slalomárov na divokej vode bilanciu aj s individuálnym zlatom. Na najvyšší stupienok vyskočil v nedeľu singlista v kategórii do 23 rokov Marko Mirgorodský.Slovákom pribúdali medaily každý deň, už v piatok zásluhou zlata hliadky junioriek 3xC1 a bronzu taktiež singlistiek do 23 rokov, v sobotu dve striebra pridali deblisti do 23 rokov Matúš Gewissler - Juraj Skákala a juniorský kajakár Adam Gonšenica. Spolu so zlatom Mirgorodského nazbierali päť vzácnych kovo 2-2-1. V historickej bilancii oboch kategórií vystúpil medailový počet Slovákov už na 72 (30-15-27) a počet zlatých sa zaokrúhlil na 30.Mirgorodského finálová jazda bola bez väčších chýb a hlavne čistá. Nedávny majster sveta v rovnakej kategórii v Čunove postúpil do finále až so siedmym najrýchlejším časom (108,85), no dokázal sa zrýchliť až o vyše štyri a pol sekundy. Finále bolo vyrovnané, prví štyria sa zmestili do rozpätia necelej sekundy.Chyby s dotykmi na 2. a 12. bránke spôsobili, že singlistka Simona Maceková v kategórii do 23 rokov nedosiahla na medaily. Vo finále juniorských singlistiek štartovali až tri Slovenky. Najviac sa darilo 5. Monike Škáchovej, práve ona si však až trikrát ťukla do bránok, najviac zo všetkých finalistiek, a šesť trestných sekúnd ju pripravilo o vzácny kov.