Úspešná španielska továreň na umelé zuby ukrýva zaujímavý príbeh

Madrid 7. januára (TASR) - Či je to vietnamská babička, alebo peruánsky rybár, ak majú umelé zuby, je veľká pravdepodobnosť, že pochádzajú z tej istej továrne v Španielsku. A jej história sa odvíja od milostného príbehu, ktorý sa začal pred polstoročím, napísal madridský denník El País.Rodinná továreň v mestečku Tielmes, v tzv. širšom okolí Madridu, ročne vyrobí 12 miliónov umelých zubov, ktoré vyváža do 52 štátov sveta.Továreň vnikla v 50. rokoch minulého storočia a stál za ňou príbeh ako z červenej knižnice. V tom období objavilo 18-ročné dievča z mesta León v novinách inzerát na miesto sekretárky a podarilo sa jej ho získať. Nový šéf sa do nej zaľúbil, ale otec dievčiny bol proti svadbe. Dievča sa preto vrátilo domov. Jeho láska ju však nasledovala a svadba nakoniec bola. Mladí manželia sa rozhodli rozbehnúť vlastný podnik a ten sa stal jedinou továrňou na zubné náhrady v Španielsku.Odvtedy už uplynulo 46 rokov a Unidesa-Odi je stále jediným výrobcom umelých zubov v krajine. Dnes už vo firme pracuje tretia generácia, teda vnúčatá zakladateľov Any Maríe Álvarezovej a Josého Domíngueza.Mnohí zamestnanci zostávajú v továrni po celý produktívny život. Mestečko Tielmes sa nachádza asi 50 kilometrov juhovýchodne od Madridu a má 2600 obyvateľov. Továreň na zuby tak patrí medzi jeho najväčších zamestnávateľov.Keď Ana María a jej manžel začali podnikať v tomto odvetví, falošné zuby sa ešte vyrábali ručne. Dnes robotické stroje vychrlia 60 zubov za minútu a ročne vyprodukujú 12 miliónov zubov. Aj preto továreň zamestnáva už len 60 ľudí, keďže väčšinu prác odvedú stroje.vysvetľuje Soraya Domínguezová, manažérka pre export.Továreň pripomína viac laboratórium ako fabriku. Na policiach sú zoradené fľaše s chemikáliami a dózy s práškami, ktoré slúžia na namiešanie toho správneho odtieňa zubov. A kým z modelovacej hmoty vnikne zub, stroje ju poriadne vymiesia a premiešajú, ako keby vyrábali čokoládové bonbóny.Za úspechom firmy stojí predovšetkým Ana María, keďže jej manžel zomrel pred desiatkami rokov. Aj táto 87-ročná dáma pred 15 rokmi prenechala vedenie firmy mladším generáciám.