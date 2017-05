Úspešné filmy pomohli firme Time Warner zvýšiť zisk o vyše 17 %

Ilustračná fotografia: Tváre postavičiek známej skladačky. Foto: mynintendonews.com Foto: mynintendonews.com

New York 3. mája (TASR) - Americká mediálna spoločnosť Time Warner oznámila za 1. kvartál rast zisku o vyše 17 %, pričom firma prekonala odhady trhov. Prispel k tomu najmä úspech nových filmov Kong: Ostrov lebiek a LEGO Batman.Spoločnosť uviedla, že za 1. štvrťrok dosiahla zisk 1,42 miliardy USD (1,30 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 1,80 USD. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast o 17,4 %.Po úprave o mimoriadne položky dosiahol zisk na akciu 1,66 USD. Spoločnosť tak prekonala očakávania trhov, ktoré počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 1,45 USD.Tržby vzrástli zo 7,31 miliardy na 7,74 miliardy USD. Aj v tomto prípade Time Warner prekonal odhady trhov, ktoré počítali, že budú na úrovni 7,67 miliardy USD.Najviac tržby potiahla kľúčová filmová divízia Warner Bros. Jej príjem vzrástol o 8 % na 3,37 miliardy USD. Vzrástli aj tržby divízie HBO, a to o 4 %.