Úspešnou AfD otriasajú vnútrostranícke spory a hrozí jej rozkol

Spolupredsedníčka nemeckej euroskeptickej opozičnej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Frauke Petryová odchádza po tlačovej konferencii po nedeľňajších parlamentných voľbách v sídle AfD v Berlíne 25. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 25. septembra (TASR) - Iba 24 hodín po uzavretí volebných miestností v Nemecku otriasajú pravicovopopulistickou stranou Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá sa po nedeľňajších parlamentných voľbách dostala po prvý raz do Spolkového snemu (Bundestagu), rozpory, ktoré sa môžu skončiť rozkolom v strane.Predmetom vnútrostraníckeho konfliktu, ktorý sa nevyhol ani vedúcim činiteľom AfD, sú spory o skôr občiansku alebo nacionalistickú orientáciu subjektu.Tieto spory nie sú v AfD úplne nové, avšak iba málokto očakával, že by sa v takej nahote objavili už v prvý povolebný deň, ešte pred prvým zasadaním jej parlamentnej frakcie.Spolupredsedníčka AfD Frauke Petryová, ktorá v Sasku získala individuálny poslanecký mandát, na tlačovej konferencii s volebnými lídrami strany Alice Weidelovou a Alexandrom Gaulandom najskôr vyjadrila radosť nad úspešným volebným vystúpením strany, potom sa pozastavila nad "scestnými postojmi" niektorých straníckych kolegov a verbálne na nich zaútočila, aby napokon odišla z tlačovej konferencie s tým, že sa nechce stať súčasťou frakcie AfD a bude "zatiaľ" pôsobiť ako nezaradená poslankyňa Spolkového snemu.O Petryovej je známe, že len ťažko nesie podradenosť iným, čo by sa možno vo frakcii AfD stalo realitou. Takisto však niet pochýb, že dokáže osloviť konzervatívne orientovaných voličov, čo sa potvrdilo aj v nedeľňajších voľbách.Čo však má v úmysle teraz, to nie je úplne zrejmé, aj keď niekoľko hodín po demonštratívnom odchode z tlačovej konferencie vyhlásila, že chce nový konzervatívny začiatok. Každý si pod tým môže predstaviť čokoľvek, pretože Petryová to ďalej neopísala.Na vytvorenie vlastnej frakcie v Bundestagu by Petryovú muselo nasledovať najmenej ďalších 35 poslancov. Podľa jej slov sa v nasledujúcich dňoch a týždňoch s určitosťou nájde odpoveď i na túto otázku.Predseda berlínskej frakcie AfD Georg Pazderski to však považuje za "veľmi, veľmi nepravdepodobné". Priveľa šancí nedáva ani prípadnému pokusu Petryovej o založenie novej strany.Ďalší spolupredseda AfD Jörg Meuthen poprel, že by v strane boli dva tábory; Petryovej umiernený a druhý ultrapravicový realizujúci fundamentálnu opozičnú politiku. Program AfD z 90 percent obsahuje v plnej miere prvky reálnej politiky. Meuthen ostro kritizoval aktivity Petryovej, ktorá podľa neho v malej miere podporila kampaň AfD a opakovane sa dištancovala od jej volebných lídrov.Jeden z nich, Alexander Gauland, reagoval na dnešné udalosti slovami: Pani Petryová odišla sama. Nevidím, že by ju poslanci nasledovali.Jeho kolegyňa Alice Weidelová, ktorá ešte pred novinármi hovorila o tom, že jej je vždy ľúto, ak odíde talentovaná osoba, a vyjadrila sa, že si kolegyňu Petryovú vždy vážila, ju medzičasom vyzvala - pranierujúc jej mieru nezodpovednosti - na odchod z AfD, aby tak strane nespôsobila ďalšie škody.