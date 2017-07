Úspešný polrok pre finančných sprostredkovateľov: Finportal posilnil so 47-percentným nárastom obratu

Úvery na bývanie a stavebné úvery

Finportal je servisnou spoločnosťou pre nezávislých obchodníkov a obchodné skupiny, ktorá reaguje na aktuálne potreby trhu v oblasti finančného sprostredkovania.



Bezplatne poskytuje kompletné zázemie v oblasti administratívy, informačného systému, právnych služieb, vzdelávania a call centra pre všetkých, ktorí sa profesionálne venujú finančnému sprostredkovaniu.



Sprostredkovateľom umožňuje ponúkať produkty všetkých významných spoločností na finančnom trhu.



Filozofiou spoločnosti je vytvárať spoluprácu so sprostredkovateľmi, ktorá je založená na nezávislosti, slobode rozhodovania, vlastnom rozvoji a transparentnom províznom systéme.



Cieľom spoločnosti je byť zodpovedným partnerom s jednoduchými riešeniami, teda prevziať zodpovednosť za všetky vedľajšie aktivity, aby sa jej sprostredkovatelia mohli sústrediť výlučne na svoju prácu.



Systém práce servisnej spoločnosti zabezpečuje zmluvným partnerom neporovnateľne lepšie obchodné podmienky s garanciou kvality poskytovaných služieb pre klienta.



„Prvý polrok 2017 ukázal, že sprostredkovanie finančných produktov je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich finančných oblastí na Slovensku. Dôvodom je nielen mimoriadne konkurenčné prostredie, ale aj trend digitalizácie poskytovania finančných služieb, pokračujúci hypotekárny boom a presuny sprostredkovateľov v rámci trhu,“ hovorí Rudolf Adam, predseda predstavenstva spoločnosti Finportal. „Teší ma, že naša stratégia zvyšovania investícií do vývoja vlastných online nástrojov a riešenie komplexných potrieb našich klientov funguje. Vďaka nej a špičkovým servisným službám pre nezávislých finančných sprostredkovateľoch sme v prvom roku zaznamenali výrazný medziročný nárast v počte uzatvorených zmlúv, a tiež rast provízneho obratu na úrovni vyše 47 %. Pozitívne hodnotím najmä fakt, že náš organický rast neovplyvňovala len pretrvávajúca hypoúverová horúčka klientov, ale aj sektor investícií, o ktoré je v aktuálne dobrej ekonomickej situácii stále väčší záujem,“ dodáva Rudolf Adam.Štandardne najväčší podiel na obrate spoločnosti Finportal tvoriliv celkovom objeme 254,3 mil. eur, čo predstavuje takmer 50-percentný nárast v porovnaní s minulým rokom. „Rekordný dopyt po hypotékach je výsledkom pretrvávajúcich, historicky najnižších úrokových sadzieb, a tiež zaujímavých hypotekárnych kampaní, ktoré pre klientov priniesli jednotlivé banky. Najžiadanejšími typmi úverov na bývanie boli účelová hypotéka s podielom 53 % a hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých s podielom 23 %, oba za účelom nadobudnutia nehnuteľnosti. Priemerná výška úveru na bývanie, sprostredkovaného finančnými sprostredkovateľmi spoločnosti Finportal v prvom polroku, bola 70 000 eur, čo znamená medziročný nárast o 9 %. Tento nárast je dôsledkom rastúcich cien nehnuteľností, klesajúcej nezamestnanosti, a s tým súvisiacim tlakom na rast miezd, výsledkom čoho je väčšia ochota klientov zadlžovať sa, a teda žiadať o vyššiu hypotéku,“ hovorí Adrián Luterán, riaditeľ divízie Úvery, stavebné sporenie a investičné zlato.„Aj v roku 2017 Finportal pokračuje v nastolenom trende každoročného rastu objemu sprostredkovaných hypoték. Takmer 50-percentný nárast korešponduje s našimi cieľmi, na základe ktorých by mal celkový objem sprostredkovaných hypoték na konci roka 2017 dosiahnuť hranicu 500 mil. eur, čo spoločnosť Finportal definitívne zaradí do TOP 3 maklérskych spoločností na slovenskom hypotekárnom trhu,“ pokračuje Adrián Luterán.Zaujímavý rast produkcie zaznamenala spoločnosť Finportal aj v oblasti. „Hlavným dôvodom sú legislatívne zmeny, ktoré vstúpili do platnosti začiatkom roka, a ktoré sprísnili poskytovanie hypoték z pohľadu ukazovateľa LTV (pomer výška úveru a hodnota zabezpečenia), a tiež z pohľadu posudzovania schopnosti klientov splácať poskytnuté úvery. Práve stavebné úvery sa tak stali jednou z ciest dofinancovania potrieb klientov,“ dodáva Adrián Luterán.Sektormá v portfóliu spoločnosti Finportal významnú pozíciu. „Záujem o produkty neživotného poistenia medziročne rástol o 35 % a vygeneroval tak objem vo výške 1,6 mil. eur. Za prvých 6 mesiacov uzavreli naši partneri 15 tisíc zmlúv, čo predstavuje 30-percentný nárast. Za týmito výsledkami jednoznačne stojí trend uzatvárania poistných zmlúv online, konkrétne prostredníctvom nášho univerzálneho nástroja na porovnanie produktov a uzavretie zmlúv - najpoistenie.sk. Až 81 % z celkového počtu zmlúv bolo uzatvorených online,“ hovorí Peter Jurecký, riaditeľ divízie Neživotné poistenie.„Ďalším významným faktorom v raste neživotného poistenia bolo zavedenie 8-percentného odvodu z novouzatvorených zmlúv neživotného poistenia, ktorý vstúpil do platnosti od 1. januára 2017. Toto zvýšenie sa prejavilo aj v náraste priemerného poistného na zmluvu vo výške viac ako 10 %,“ dodáva Peter Jurecký.Sektorzaznamenal mimoriadne úspešný vstup do roku 2017. Spoločnosť Finportal rástla dokonca takmer 20-krát rýchlejšie ako celkový trh s medziročným nárastom na úrovni 56 %. „K výborným polročným číslam prispelo spustenie nášho mimoriadne presného a detailného online porovnávača životného poistenia, a taktiež organizovanie odborných školení so zámerom uviesť našich sprostredkovateľov hlbšie do problematiky produktov a ich významu pre klienta,“ hovorí Katarína Faktorová, riaditeľka divízie Životného poistenia, Investícií a Penzií.Spoločnosť Finportal predpovedá v tomto roku veľký potenciál pre sektor. „V rámci pravidelných sporiacich produktov evidujeme medziročný nárast vo výške 182 %. Pri jednorázových investíciach je to takmer 90 %. Predpokladáme, že objem investícií bude aj naďalej rásť, ako na celkovom trhu, tak aj v našej spoločnosti,“ dodáva Katarína Faktorová.Trh s poskytovaním finančných služieb nepoľaví vo svojom rastovom tempe ani v druhej polovici roku 2017. „Dariť sa bude spoločnostiam, ktoré budú schopné ťažiť nielen zo situácie s hypotekárnym trhom, ale podarí sa im rásť v kompletnom portfóliu ich produktov,“ hovorí Rudolf Adam, predseda predstavenstva spoločnosti Finportal, a.s.„Finportal vstupuje do druhého polroka s dvomi hlavnými cieľmi – pokračovať v procese digitalizácie a rozvoja vlastných obchodných nástrojov pre efektívnu prácu sprostredkovateľov a personálne posilniť náš profesionálny, rozrastajúci sa tím. Už v tejto chvíli prebieha pilotné testovanie nášho nového, unikátneho informačného systému, od ktorého máme vysoké očakávania. Zároveň už čoskoro predstavíme nového kľúčového človeka vo vedení spoločnosti. Nábory a personálne zmeny sú neoddeliteľnou súčasťou nášho biznisu, ktorý vďaka svojej dynamike tieto štandardné výmeny len posilňuje. V júni tohto roka sme ukončili úspešný trojročný projekt v spolupráci so spoločnosťou Finvia Group. Sme radi, že sme stáli pri ich začiatkoch, poskytovali im podporu počas rozvoja a teraz im prajeme úspešné pokračovanie v nastolenom rastovom kurze a veľa spokojných klientov. O to väčšiu radosť máme z nových partnerov, ktorí k nám prichádzajú v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch,“ uzatvára Rudolf Adam.