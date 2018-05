Ustanovujúcu schôdzu maďarského parlamentu budú sprevádzať opatrenia

Maďarský parlament, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 7. mája (TASR) - Ustanovujúcu schôdzu maďarského parlamentu bude v utorok sprevádzať séria mimoriadnych bezpečnostných opatrení. Centrum boja proti terorizmu (TEK) bude kontrolovať územie okolo parlamentu už od pondelňajšej polnoci až do utorka do 11.00 h, vyplýva z vyhlásenia zverejneného v pondelok na internetovej stránke TEK.Podľa spravodajského servera hvg.hu TEK bude môcť v rámci uvedených opatrení uzatvoriť územie okolo budovy parlamentu na Kossuthovom námestí až po Alkotmány utca a priľahlé ulice. Na tomto území budú môcť príslušníci TEK vstúpiť na základe písomného povolenia do bytov, môžu zadržať či poslať preč osoby, a budú môcť tiež zhabať nebezpečné predmety.Server pripomína, že parlamentná frakcia vládnej strany Fidesz už tradične začne nový volebný cyklus bohoslužbou v reformovanom kostole na Mesačnej ulici (Hold utca), ktorá leží v uvedenej zóne.Protivládni demonštranti plánujú v utorok vytvoriť živú reťaz okolo zákonodarného zboru. Parlamentná stráž 24. apríla avizovala, že uzatvorí trávnaté plochy okolo zákonodarného zboru zábranami.Nová parlamentná frakcia opozičnej strany Jobbik minulú stredu (2. mája) uviedla, že prvýmfrakcie bude zbúrať kovové zábrany, ktoré chce postaviť parlamentná stráž.Demonštrovať proti vláde premiéra Viktora Orbána sa chystá v utorok v rôznom čase niekoľko občianskych organizácií. Organizátori nedávnych dvoch masových demonštrácií pod názvomktorých sa zúčastnili desaťtisíce ľudí, avizovali svoj protivládny protest na 18.00 h.