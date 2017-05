Ústav pamäti národa otvára v pondelok dvere verejnosti

Ondrej Krajňák Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) - Mladá generácia by mala lepšie poznať dejiny, zdôrazňujú historici z Ústavu pamäti národa (ÚPN). Študentom chcú bližšie vysvetliť podstatu totalitných režimov a upozorniť na význam extrémizmu s cieľom predchádzať takto ladeným názorom. ÚPN sa ľuďom rozhodol otvoriť brány, sprístupní im aj tajné spisy, ktoré vyhotovila Štátna bezpečnosť (ŠtB). Deň otvorených dverí uskutoční od 22. do 26. mája.Historici budú premietať filmy s tematikou neslobody, plánujú o nej diskusie so školákmi. Odborníci a hostia odprezentujú výsledky svojej bádateľskej činnosti, pre záujemcov otvoria priestory archívu ÚPN, chýbať nebude odborný výklad.povedal predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.Dni otvorených dverí sa uskutočnia na troch miestach postupne. Pre študentov je napríklad dnes od rána pripravený kultúrny program v Dome kultúry Zrkadlový háj v Petržalke. V utorok (23.5.) od 8.00 h sprístupnia archív ÚPN na Miletičovej ulici v budove saleziánov s prísne tajnými spismi vyhotovenými ŠtB. V stredu (24.5.) a v piatok (26.5.) od 8.00 h ÚPN ukáže sídlo na Miletičovej 19. Pracovníci budú návštevníkov sprevádzať priestormi ústavu, premietnu im dokumentárne filmy o období neslobody.ÚPN organizuje podujatie v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom, ministerstvom školstva a Štátnym pedagogickým ústavom.