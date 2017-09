Ústavnoprávny výbor odobril novelu o ÚPN, P. Kresák s ňou má problém

Na archívnej snímke poslanec Peter Kresák. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) - Koaličný návrh novely zákona o pamäti národa, ktorý kritizuje Ústav pamäti národa (ÚPN), opozícia aj verejnosť, pôjde do pléna so súhlasom parlamentného ústavnoprávneho výboru. Novela však nezískala dnes vo výbore jednoznačnú podporu koalície. Väčšina koaličných poslancov zaň síce hlasovala, ale poslanec Peter Kresák z Mosta-Híd sa zdržal.uviedol Kresák na rokovaní výboru. Podľa neho sa dá do zákona zaviesť dôvod, pre ktorý by bolo možné konkrétnu osobu z funkcie odvolať a ak sa naplní, tak by prišiel o funkciu.zopakoval.Právnu normu v Národnej rade SR predložila koalícia. Chce ňou dosiahnuť, aby súčasný šéf ústavu Ondrej Krajňák skončil vo funkcii 15. októbra 2017. To je skôr, ako sa mu skončí funkčné obdobie. Ostane však členom Správnej rady, a to do konca funkčného obdobia, na ktoré bol zvolený. Po novom má byť štatutárom ÚPN Správna rada ako kolektívny orgán, nielen samotný jej predseda. Podľa predkladateľov bude nový model riadenia efektívnejší a transparentný.Návrh dnes obhajoval Jaroslav Paška (SNS). Zdôraznil, že personálne sa novelou nič nemení, Krajňák v ÚPN môže zostať. Zmenu zákona si podľa Pašku vyžiadal súčasný stav ÚPN.zdôraznil s tým, že cieľom koalície je zabezpečiť dobré fungovanie ústavu. Odmietol tiež podozrenia, že právnou normou chce koalícia pomôcť Andrejovi Babišovi.Proti novele opakovane vystúpila opozícia, ktorá s ním nesúhlasí.uviedol Ján Marozs z OĽaNO. Za účelový považuje návrh Ondrej Dostál z klubu SaS.zdôraznil.Opozícia chcela, aby koalícia návrh novely stiahla. Opoziční poslanci tiež navrhovali, aby ústavnoprávny výbor odporučil plénu právnu normu neschváliť. S týmto návrhom ale neuspeli, keďže zaň hlasovali iba oni, koaliční poslanci sa zdržali.