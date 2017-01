Ústavnoprávny výbor súhlasil so zrušením 2. kola voľby šéfov VÚC

Na snímke piati z osem predsedov VÚC : sprava Košický samosprávny kraj Zdenko Trebuľa, Banskobystrický samosprávny kraj Marian Kotleba, Prešovský samosprávny kraj Peter Chudík, Bratislavský samosprávny kraj - Pavol Frešo a Žilinský samosprávny kraj Juraj Blanár. Foto: FOTO TASR – Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR – Štefan Puškáš

Bratislava 17. januára (TASR) - Ústavnú trojpätinovú väčšinu potrebnú na spojenie termínov krajských a komunálnych volieb od roku 2022, sa dnes podarilo nájsť na pôde Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR. Návrh počíta s tým, že predsedovia krajov a ich poslanci zvolení na jeseň 2017 budú mať jednorazovo funkčné obdobie až do roku 2022 tak, aby sa od toho termínu mohli krajské a komunálne voľby konať v jeden deň. Posledné slovo bude mať plénum.Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) a do samosprávy obcí sa konajú v súčasnosti samostatne. Krajské budú v roku 2017 a komunálne o rok neskôr. Ústavným zákonom chcú koaliční poslanci predĺžiť funkčné obdobie pre predsedov a poslancov kraja zo súčasných štyroch na päť rokov. To by znamenalo, že by sa pri ďalšom hlasovaní v roku 2022 oboje voľby stretli. Tam by sa už volili kandidáti na štvorročné obdobie tak v krajoch, ako aj v mestách a obciach.vysvetľujú svoj zámer koaliční poslanci.Pokiaľ by zmeny prešli a voľby by sa konali súčasne, hlasovania by boli farebne odlíšené. Svoju farbu by mala volebná schránka, prenosná volebná schránka, hlasovacie lístky, obálky, tlačivá zápisnice pre komunálne voľby a svoju tie isté náležitosti pri voľbách do VÚC.Ústavnoprávny výbor zároveň odobril návrh novely volebného zákona, ktorý ruší súčasnú dvojkolovú voľbu predsedov VÚC. Koalícia zmeny odôvodňuje praktickými skúsenosťami, ktoré podľa nej ukázali, že voliči chodia voliť skôr v prvom kole. "vysvetľujú navrhovatelia.Zmena by mala podľa nich priniesť úspory. Pripomínajú, že vo voľbách v roku 2013 sa druhé kolo konalo v piatich samosprávnych krajoch. Ak by sa druhé kolo volieb v tomto čase nekonalo, ušetrilo by sa podľa koalície približne 2,4 milióna eur. Novela má okrem toho určiť odmenu zapisovateľovi štátnej komisie.